Milan, Maldini ci prova: può arrivare a zero! (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Milan scenderà in campo in trasferta contro il Porto di Jesus Corona, per la terza giornata di Champions League. Una partita fondamentale per entrambe le squadre che sono obbligate a vincere per sperare di passare il turno. Il Milan durante l’estate ha provato più volte ad acquistare El Tecatito Corona, dal Porto ma senza riuscirci. Stavolta però la situazione è diversa, l’esterno messicano infatti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non sembra voler rinnovare col Porto. Sull’argomento è intervenuto il giornalista portoghese Francisco Sebe, queste le sue parole: Milan Jesus Corona “Non credo che le due società ne riparleranno stasera, penso che tutte le parti saranno concentrate sulla gara. Conta tantissimo. In più Corona potrebbe partire a parametro zero a fine stagione qualora non ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilscenderà in campo in trasferta contro il Porto di Jesus Corona, per la terza giornata di Champions League. Una partita fondamentale per entrambe le squadre che sono obbligate a vincere per sperare di passare il turno. Ildurante l’estate hato più volte ad acquistare El Tecatito Corona, dal Porto ma senza riuscirci. Stavolta però la situazione è diversa, l’esterno messicano infatti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non sembra voler rinnovare col Porto. Sull’argomento è intervenuto il giornalista portoghese Francisco Sebe, queste le sue parole:Jesus Corona “Non credo che le due società ne riparleranno stasera, penso che tutte le parti saranno concentrate sulla gara. Conta tantissimo. In più Corona potrebbe partire a parametro zero a fine stagione qualora non ...

