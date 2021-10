Matrix Resurrections: la sinossi ufficiale fa chiarezza sulla trama (Di martedì 19 ottobre 2021) La sinossi ufficiale di Matrix Resurrections, pubblicata sul sito di Warner Bros., anticipa una Matrice più forte, più solida e più pericolosa che mai. La sinossi ufficiale di Matrix Resurrections apparsa sul sito di Warner bros. fa luce su alcuni punti oscuri della trama del nuovo capitolo della saga sci-fi anticipando che la nuova Matrice sarà "più forte, più sicura e più pericolosa che mai". Nel sito ufficiale di WB, che contiene anche una sezione 'For Your Consideration' in previsione della stagione dei premi, si legge: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi, pubblicata sul sito di Warner Bros., anticipa una Matrice più forte, più solida e più pericolosa che mai. Ladiapparsa sul sito di Warner bros. fa luce su alcuni punti oscuri delladel nuovo capitolo della saga sci-fi anticipando che la nuova Matrice sarà "più forte, più sicura e più pericolosa che mai". Nel sitodi WB, che contiene anche una sezione 'For Your Consideration' in previsione della stagione dei premi, si legge: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matrix Resurrections: la sinossi ufficiale fa chiarezza sulla trama - cinefilosit : #MatrixResurrections: l'attore Yahya Abdul-Mateen II promette un'interpretazione nuova di Morpheus - salvorocky1983 : RT @SCUtweet: 2° assist di #DeSciglio e gol in rovesciata di #Bernardeschi sarebbe stato 'The Matrix: Resurrections' in anteprima??? #jvtbl… - JReligione : RT @SCUtweet: 2° assist di #DeSciglio e gol in rovesciata di #Bernardeschi sarebbe stato 'The Matrix: Resurrections' in anteprima??? #jvtbl… - __Mari92 : RT @SCUtweet: 2° assist di #DeSciglio e gol in rovesciata di #Bernardeschi sarebbe stato 'The Matrix: Resurrections' in anteprima??? #jvtbl… -