Advertising

sportli26181512 : Lozano e la lite con Spalletti: tensione, pace e un posto in campo con il Legia: Lozano e la lite con Spalletti: te… - Gazzetta_it : Lozano e la lite con Spalletti: tensione, pace e un posto in campo con il Legia #Napoli #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano lite

La Gazzetta dello Sport

non aveva accettato il cambio evitando platealmente di tornare in panchina con gesti inequivocabili, dirigendosi direttamente nello spogliatoio, al tramonto della gara col Torino. Alla fine ......la causa di Allan! Arriva la testimonianza di Carlo Ancelotti contro il Napoli riguardo laEdo ...inserito nell'elenco dei testimoni da Allan ma non ha partecipato all'udienza così comee ...Gli ha spiegato i motivi per cui ha preso la scelta della sostituzione, con lo stesso Lozano che si è dispiaciuto di come sono andate le cose LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Lozano nella big: gi ...Dopo la sostituzioni nel finale di Napoli-Torino, Hirving Lozano si è arrabbiato, ha preso la direzione degli spogliatoi e non s'è fermato in panchina.