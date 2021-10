Legge di Bilancio 2022: ok del Cdm al Dpb. Le ultime su pensioni, tasse e paternità (Di martedì 19 ottobre 2021) il ' manovra - day '. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera Documento programmatico di Bilancio per Legge di Bilancio 2022 , da presentare alla Commissione europea . Una finanziaria da 23 ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) il ' manovra - day '. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera Documento programmatico diperdi, da presentare alla Commissione europea . Una finanziaria da 23 ...

Advertising

rtl1025 : ?? Potrebbe calare con la prossima legge di bilancio la '#tampontax', l'Iva sugli #assorbenti. E' quanto si apprende… - rtl1025 : ?? Il #governo sta valutando il taglio della #TamponTax, l'Iva sugli #assorbenti, in vista della prossima #legge di… - Am_Parente : Sono stata questa mattina al centro #Fidas di Roma.Mi impegnerò in Parlamento perché si possa investire nella racco… - PinascoDanilo : RT @ivanscalfarotto: Nelle indicazioni per la prossima legge di bilancio sono state previste risorse per poter lavorare ad un aumento delle… - franser_real : ?? ULTIME NOTIZIE Approvato il documento di Bilancio: 8 miliardi per il taglio delle tasse -