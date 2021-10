La Rai elimina “Un Posto al Sole” | chi lo sostituisce Fan furiosi in protesta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 19 ottobre 2021) Unal, indiscrezione da Dagospia? Cambio di orario per la soap. Dopo più di venticinque anni dalla prima puntata, una delle soap opera cult di Rai 3 potrebbe presto subire un importante cambiamento. La soap in questione è Unal, in onda su Rai 3 che potrebbe cambiare l'orario di messa in onda. E' questa l'indiscrezione da parte di Dagospia che ha annunciato cambiamenti nel palinsesto di Rai 3. Sembra, infatti, che la Rai stia lavorando per lanciare un nuovo talk show che si occupi di politica. Questo nuovo talk show sarebbe dunque il motivo per cui la dirigenza Rai sta valutando l'idea di mobilitare unaldalla consueta fascia oraria delle 20:45. Sembra che la scelta della Rai di mobilitare unalsia quella ...