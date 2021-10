Kanye West cambia nome in Ye, la nuova identità approvata da un giudice (Di martedì 19 ottobre 2021) Kanye West cambia nome. Il rapper, produttore discografico e imprenditore statunitense ha trovato nuova identità nel soprannome che usa da anni, soprattutto sui social. La richiesta è stata approvata da un giudice di Los Angeles: il suo nuovo nome sarà Ye, senza alcun cognome, dunque non più Kanye Omari West. L’ormai ex marito di Kim Kardashian non ha specificato i motivi della scelta. Tuttavia, come ricorda TMZ, il rapper aveva già spiegato nel 2018 il significato del nome in occasione dell’uscita dell’album Ye: “Ritengo che ‘ye’ sia la parola più usata nella Bibbia, e nella Bibbia significa ‘tu’. Quindi, io sono te, io sono noi, è noi”. La sua ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021). Il rapper, produttore discografico e imprenditore statunitense ha trovatonel sopranche usa da anni, soprattutto sui social. La richiesta è statada undi Los Angeles: il suo nuovosarà Ye, senza alcun cog, dunque non piùOmari. L’ormai ex marito di Kim Kardashian non ha specificato i motivi della scelta. Tuttavia, come ricorda TMZ, il rapper aveva già spiegato nel 2018 il significato delin occasione dell’uscita dell’album Ye: “Ritengo che ‘ye’ sia la parola più usata nella Bibbia, e nella Bibbia significa ‘tu’. Quindi, io sono te, io sono noi, è noi”. La sua ...

