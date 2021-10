Inter-Sheriff, tanti cambi per Inzaghi: le formazioni ufficiali (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella di oggi sarà una sfida importantissima per l’Inter, che affronterà a San Siro lo Sheriff Tiraspol. Gli ospiti vengono da due vittorie consecutive contro lo Shakhtar ed il Real Madrid. I nerazzurri, i quali devono assolutamente vincere, hanno ottenuto un pareggio nell’ultima sfida. Inter Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dimarco, Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Lautaro, Dzeko. Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic, Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano, Addo, Thill, Traoré, Kolovos, Castañeda, Bruno Souza. TI PUÒ InterESSARE ANCHE: “Giocando così non può vincere il campionato”, dure parole dell’ex giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella di oggi sarà una sfida imporssima per l’, che affronterà a San Siro loTiraspol. Gli ospiti vengono da due vittorie consecutive contro lo Shakhtar ed il Real Madrid. I nerazzurri, i quali devono assolutamente vincere, hanno ottenuto un pareggio nell’ultima sfida.(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dimarco, Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Lautaro, Dzeko.(4-2-3-1): Celeadnic, Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano, Addo, Thill, Traoré, Kolovos, Castañeda, Bruno Souza. TI PUÒESSARE ANCHE: “Giocando così non può vincere il campionato”, dure parole dell’ex giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

