Inter | il clamoroso dato sullo Sheriff che smentisce le parole di Inzaghi

Advertising

SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Clamoroso a Roma. Viene proclamato Sindaco #Gualtieri con un giocatore dell'Inter ancora a terra. #maratonamentana - borali_stefano : @pisto_gol La differenza sta nel fatto che il Napoli segna dopo un rimpallo favorevole, il Milan con un autogol cla… - bimbodibarella : @Gianni67055117 @AquilaEmanuele ma sarebbe un monopolio clamoroso io di vedere campioni solo nell'Inter, come prima… - dammidamangiare : RT @Barbapapoo: Clamoroso a Roma. Viene proclamato Sindaco #Gualtieri con un giocatore dell'Inter ancora a terra. #maratonamentana - erporomarchese : RT @Barbapapoo: Clamoroso a Roma. Viene proclamato Sindaco #Gualtieri con un giocatore dell'Inter ancora a terra. #maratonamentana -

Ultime Notizie dalla rete : Inter clamoroso

Poche ore prima che si accenda a San Siro questa sera la sfida di Champions league tradi Inzaghi e lo Sheriff Tiraspol di Vernydub, di certo tra le protagoniste più 'curiose' di ...un...... ma vanta sette lunghezze di vantaggio sue ben nove sulla quarta, la Roma. Il margine sulle ...una partita che sembrava ormai stregata dopo il rigore sbagliato da Insigne e il palo...Dopo la sconfitta con il Leicester, comincia a traballare la panchina del Manchester United: in caso di esonero, Cristiano Ronaldo ha già in mente il sostituto di Solskjaer ...Quando alla spiegazione data a Cristante nel tunnel “è peggio del male, perché non sta né in cielo né in terra”. Daniele Orsato nell'occhio del ciclone per il suo arbitraggio in Juventus-Roma. L'edizi ...