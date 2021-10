Inclemente Mastella I tormentoni del nuovo vecchio sindaco di Benevento

(Di martedì 19 ottobre 2021) A, Clementeha vinto contro il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano ha vinto, con un record nazionale di affluenza, la più alta d’Italia al primo e anche al secondo turno: 73,1 per cento e 59,5 per cento. "Ho fatto la tattica degli Orazi e Curiazi: prima ne ho fottuti due, e poi ho fottuto il terzo", dice, ripercorrendo il primo turno e poi il ballottaggio. Le sue prime dichiarazioni dopo la vittoria, circondato da quattro dei suoi sei nipotini, sono già diventate: "Sono come Mario che ha sconfitto Silla e i ricchi della città".si sfoga contro gli avversari: "Abbiamo evitato che la città diventasse 'Malevento'. Abbiamo giocato da soli contro tutti. Il segretario del Partito democratico è venuto qui a codificare una sorta di ...

Quello ad esempio di Laura Cesaretti del Giornale che,, chiede via social: "Su come ... Al "moriranno democristiani" replica subito Clementesentendosi chiamato direttamente in causa:...Quello ad esempio di Laura Cesaretti del Giornale che,, chiede via social: "Su come ... Al "moriranno democristiani" replica subito Clementesentendosi chiamato direttamente in causa:...Sulle amministrative. “Il primo problema del centrodestra è che non può avere una coalizione alle elezioni e poi una divisione a livello nazionale, così ...Clemente Mastella rieletto sindaco di Benevento: "Da Letta uno sgarbo senza precedenti. Ora punto a lanciare la Margherita 2.0" ...