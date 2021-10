“Il mio paradiso”, ecco il primo podcast di Serena Dandini (Di martedì 19 ottobre 2021) “Abbiamo tutti nostalgia del paradiso, da dove siamo stati cacciati. Ma forse è Dio che se ne è andato da lì, perché noi quel paradiso lo abbiamo distrutto“. Racconta così il suo paradiso Serena Dandini nel suo primo podcast prodotto dalla società di Mario Calabresi Chora Media in esclusiva per Audible Original. Il titolo scelto, nemmeno a dirlo, è proprio Il mio paradiso. Vi raccomandiamo... "Come ascoltare le voci inascoltate delle autrici "Mis(s)conosciute"" - INTERVISTA Un podcast nato dalla passione per la lettura di tre donne e amiche, con lo scopo di dare voce alle scrittrici donne, ingiustamente poco rappresent... Il ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021) “Abbiamo tutti nostalgia del, da dove siamo stati cacciati. Ma forse è Dio che se ne è andato da lì, perché noi quello abbiamo distrutto“. Racconta così il suonel suoprodotto dalla società di Mario Calabresi Chora Media in esclusiva per Audible Original. Il titolo scelto, nemmeno a dirlo, è proprio Il mio. Vi raccomandiamo... "Come ascoltare le voci inascoltate delle autrici "Mis(s)conosciute"" - INTERVISTA Unnato dalla passione per la lettura di tre donne e amiche, con lo scopo di dare voce alle scrittrici donne, ingiustamente poco rappresent... Il ...

