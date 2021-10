Il mercato a due velocità e la Borsa si inventa la super league (Di martedì 19 ottobre 2021) Arriva la super league della Borsa. Nasce un nuovo indice a Piazza Affari di cui entra a far parte un gruppo ristretto di grandi società, 40 delle 60 blue chip presenti sul listino – tra queste Eni, Enel, Moncler, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediaset e Stellantis, solo per fare qualche nome – che s’impegna a garantire il rispetto per l’ambiente, l’eliminazione di ogni discriminazione di genere e la responsabilità sociale. Insomma, l’indice rispecchierà la quintessenza dello spirito del tempo che da alcuni anni in finanza viaggia sotto la sigla di Esg (acronimo che sta per Environment, social, governance). È la prima innovazione che ha introdotto il gruppo Euronext per caratterizzare il nuovo corso di Borsa italiana sotto la sua gestione spiegando, come ha fatto il ceo Stephane Boujnah, che il Mib Esg (questo il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Arriva ladella. Nasce un nuovo indice a Piazza Affari di cui entra a far parte un gruppo ristretto di grandi società, 40 delle 60 blue chip presenti sul listino – tra queste Eni, Enel, Moncler, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediaset e Stellantis, solo per fare qualche nome – che s’impegna a garantire il rispetto per l’ambiente, l’eliminazione di ogni discriminazione di genere e la responsabilità sociale. Insomma, l’indice rispecchierà la quintessenza dello spirito del tempo che da alcuni anni in finanza viaggia sotto la sigla di Esg (acronimo che sta per Environment, social, governance). È la prima innovazione che ha introdotto il gruppo Euronext per caratterizzare il nuovo corso diitaliana sotto la sua gestione spiegando, come ha fatto il ceo Stephane Boujnah, che il Mib Esg (questo il ...

