Green Pass | colf e badanti sfrattate dalle loro case Governo | se senza documento via dall' alloggio

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - CaleffiLinda : RT @QLexPipiens: COMUNICATO FEDERFARMA “Il Green pass è una misura di sostegno alla vaccinazione per convincere chi non l’ha fatta. E’ chi… - Susanna17485469 : RT @GabriEl2908: Potranno anche toglierlo il green pass prima o poi ma l odio e la frattura creata dentro le famiglie, nei luoghi di lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Senzabadanti e colf non possono lavorare. E le conviventi dovranno lasciare la casa. Scoppia la bomba nel settore delle collaboratrici (o collaboratori) familiari: senza il vaccino dovranno ...La badante e la colf senza ilnon possono entrare in casa per lavorare. Se conviventi con il datore di lavoro o con la persona assistita, vanno messe alla porta. Lo precisa una delle ultime Faq del governo pubblicate ...Green pass obbligatorio nei posti di lavoro e anche i badanti devono esserne provvisti altrimenti non potranno più assistere gli anziani. Oltre allo ...'Siamo cittadini e non sudditi. Rivendichiamo il diritto alla tutela della salute del cittadino secondo quelle che sono le proprie convinzioni: anche per questo non entrerò con il Green Pass ...