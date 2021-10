Ginnastica artistica, Mondiali 2021: le gemelle D’Amato in finale all-around! Doppia festa per Asia e Alice (Di martedì 19 ottobre 2021) Asia D’Amato e Alice D’Amato si sono qualificate alla finale del concorso generale individuale ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Le due azzurre sono riuscite a rientrare tra le migliori 24 atlete sul giro completo e giovedì 21 ottobre torneranno in pedana per disputare l’atto conclusivo dell’all-around. Le due genovesi, rispettivamente nona (52.099) e decima (52.098) quando manca una sola suddivisione al termine del turno eliminatorio, potrebbero essere delle outsider e hanno tutte le carte in regola per inseguire un risultato di lusso. Le due gemelle, separate da appena un millesimo, saranno verosimilmente scavalcate dalle russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, ma l’ingresso in finale ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)si sono qualificate alladel concorso generale individuale aidi. Le due azzurre sono riuscite a rientrare tra le migliori 24 atlete sul giro completo e giovedì 21 ottobre torneranno in pedana per disputare l’atto conclusivo dell’all-around. Le due genovesi, rispettivamente nona (52.099) e decima (52.098) quando manca una sola suddivisione al termine del turno eliminatorio, potrebbero essere delle outsider e hanno tutte le carte in regola per inseguire un risultato di lusso. Le due, separate da appena un millesimo, saranno verosimilmente scavalcate dalle russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, ma l’ingresso in...

Advertising

zazoomblog : Ginnastica artistica Mondiali 2021: Rebeca Andrade da brividi prima al volteggio e alle parallele! Show brasiliano… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : Ginnastica artistica Mondiali 2021: Asia D’Amato in Finale al volteggio! Impresa storica prima italiana a riuscirci… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni l’Italia incrocia le dita per le fi… -