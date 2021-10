GF Vip: Manila interrotta? Lorenzo Amoruso la difende (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip qualcuno dei telespettatori ha notato come Manila Nazzaro sarebbe stata più volte interrotta quando ha preso la parola. Una particolarità che ha fatto innervosire Lorenzo Amoruso, che su Instagram ha attaccato la produzione del reality. Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello Vip, ha nel compagno Lorenzo Amoruso uno dei suoi più grandi sostenitori. Il loro amore aveva resistito con grande forza alle tentazioni di Temptation Island, dove i due avevano confermato il desiderio di formare una famiglia insieme, rinnovando la loro promessa d’amore. Ora che Manila Nazzaro si trova all’interno della casa più spiata d’Italia, Lorenzo Amoruso non ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip qualcuno dei telespettatori ha notato comeNazzaro sarebbe stata più voltequando ha preso la parola. Una particolarità che ha fatto innervosire, che su Instagram ha attaccato la produzione del reality.Nazzaro, l’ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello Vip, ha nel compagnouno dei suoi più grandi sostenitori. Il loro amore aveva resistito con grande forza alle tentazioni di Temptation Island, dove i due avevano confermato il desiderio di formare una famiglia insieme, rinnovando la loro promessa d’amore. Ora cheNazzaro si trova all’interno della casa più spiata d’Italia,non ...

