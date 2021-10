Fast and Furious sulla Pontina: pizzicato a 159km/h, ecco quanto si è beccato di multa (e non solo) (Di martedì 19 ottobre 2021) Fast and and Furious, ma non è un film. Un automobilista è stato beccato oggi sulla Pontina mentre sfrecciava a 159 km/h dalla Polstrada. Il “pilota”, oltre al ritiro della patente di guida, dovrà pagare una contravvenzione pari ad 847 euro e gli verranno detratti 10 punti-patente. Il veicolo è risultato inoltre privo anche della prescritta revisione. Un fenomeno, quello dell’alta velocità sulla statale 148, ma non solo, su cui da sempre è alta l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato in questo caso appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina ed i colleghi dei dipendenti Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia assicurano controlli assidui dei limiti di velocità. «L’eccesso di velocità continua a rappresentare, infatti, una delle principali cause ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021)and and, ma non è un film. Un automobilista è statooggimentre sfrecciava a 159 km/h dalla Polstrada. Il “pilota”, oltre al ritiro della patente di guida, dovrà pagare una contravvenzione pari ad 847 euro e gli verranno detratti 10 punti-patente. Il veicolo è risultato inoltre privo anche della prescritta revisione. Un fenomeno, quello dell’alta velocitàstatale 148, ma non, su cui da sempre è alta l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato in questo caso appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina ed i colleghi dei dipendenti Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia assicurano controlli assidui dei limiti di velocità. «L’eccesso di velocità continua a rappresentare, infatti, una delle principali cause ...

