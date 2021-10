Diretta Inter-Sheriff 3-1. Il tiro di Lautaro si infrange sulla traversa (Di martedì 19 ottobre 2021) LIVE Inter-Sheriff 3-1SECONDO TEMPO85' - Doppio cambio per Inzaghi che mette Sensi e Kolarov per Brozovic e Perisic83' - L'argentino Lautaro Martinez non ci sta:... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 ottobre 2021) LIVE3-1SECONDO TEMPO85' - Doppio cambio per Inzaghi che mette Sensi e Kolarov per Brozovic e Perisic83' - L'argentinoMartinez non ci sta:...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterReal ?? Dallo studio di San Siro @EvaGini, Thoma… - Inter : Le parole di Simone Inzaghi in diretta dal Centro Sportivo Suning in vista di #LazioInter - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #LazioInter ?? Oggi Inter-nazionali più che mai! ?? Da… - Mario_Petillo : RT @calciomercatoit: ??POST CHAMPIONS dopo #InterSheriff e #PortoMilan ??Conduce: @MarcoGiordano6 ??Con: @FBiasin, @MartinSa1988 e @Mari… - calciomercatoit : ??POST CHAMPIONS dopo #InterSheriff e #PortoMilan ??Conduce: @MarcoGiordano6 ??Con: @FBiasin, @MartinSa1988 e… -