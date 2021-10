Anna Tatangelo in tv rompe il silenzio sull’ex compagno Gigi D’Alessio

(Di martedì 19 ottobre 2021) La cantanterisponde alle domande di Silvia Toffanin e si commuove.a Verissimoil, che presto sarà di nuovo papà, sul nuovoLivio e i problemi in famiglia. Non riesce a trattenere le lacrime quando parla della malattia del papà e tira fuori la grinta

A parlare per la prima volta della fine dell'amore tra Gigi D'Alessio eè Silvia, sorella della cantante. "Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l'ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l'ho sperato ..., sorella Silvia: "Gigi D'Alessio? Disperata quando è finita"/ "Lui..." In tale occasione, Mirko ha chiesto ad Amedeo la mano di Guenda , preannunciando le future nozze. A microfoni ...GIGI E ANDREA D'ALESSIO, EX E FIGLIO ANNA TATANGELO/ 'L'abbiamo saputo dai giornali…'. Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D’Alessio. Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, l’epilogo non è stato tra ...Potrebbe interessarti: Anna Tatangelo si è fidanzata? Anna invece ha ritrovato la serenità accanto al nuovo compagno, l’artista e collega Livio Cori Dopo alcuni mesi di silenzio, Anna Tatangelo ha dec ...