Almeno 30 persone sono state uccise in Nigeria in un attacco di un gruppo armato locale (Di martedì 19 ottobre 2021) Domenica Almeno 30 persone sono state uccise in un attacco armato a Goronyo, nello stato Nigeriano di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria. Un gruppo di persone armate ha raggiunto Goronyo domenica sera e ha cominciato a sparare agli abitanti: l'attacco

