Zazzaroni: la Juve non porta bene a Orsato ma Orsato porta bene alla Juve (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni scrive dell’arbitraggio di Orsato. Fra tre anni Daniele Orsato potrebbe anche ammettere pubblicamente che quella domenica di metà ottobre, a Torino, avrebbe dovuto far concludere l’azione e insomma di aver peccato di eccesso di tempestività. La Juve non gli porta bene, ma lui porta bene alla Juve. È un signor arbitro, nessun dubbio: ogni suo errore, però, alimenta polemiche e riletture infinite al punto da diventare “quasi storico”. E poi aggiunge: PS. Per quanto riguarda il tocco di mano in caduta di Mkhitaryan nell’azione del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sul Corriere dello Sport, il direttore Ivanscrive dell’arbitraggio di. Fra tre anni Danielepotrebbe anche ammettere pubblicamente che quella domenica di metà ottobre, a Torino, avrebbe dovuto far concludere l’azione e insomma di aver peccato di eccesso di tempestività. Lanon gli, ma lui. È un signor arbitro, nessun dubbio: ogni suo errore, però, alimenta polemiche e riletture infinite al punto da diventare “quasi storico”. E poi aggiunge: PS. Per quanto riguarda il tocco di mano in caduta di Mkhitaryan nell’azione del ...

Zazzaroni sulla Juventus: 'Non può continuare a giocare così' Ai microfoni di TMW , ha parlato il giornalista Zazzaroni : facendo delle dichiarazioni nei confronti della Juventus. Le parole di Zazzaroni 'La Juve attuale si è liberata già dalla gara contro il Chelsea, ma non può andare avanti giocando così'.

Zazzaroni vede una Juve provinciale e destinata a peggiorare E' durissimo il giudizio che Ivan Zazzaroni dà della Juventus dopo la terza vittoria consecutiva dei bianconeri, reduci dal successo nel derby . Il direttore del Corriere dello sport scrive

Zazzaroni: la Juve non porta bene a Orsato ma Orsato porta bene alla Juve Zazzaroni: «Inzaghi meglio di Conte? Bestemmia! Va valutato all'Inter» IL CONFRONTO – Ivan Zazzaroni fa un paragone fra l'allenatore dell'Inter di oggi e quello delle precedenti due stagioni: «Simone Inzaghi meglio di Antonio Conte? Conte è un allenatore completo, io ric ...

Zazzaroni: «Allegri, lezione di competenza. Conta per il 50% della Juve» Ivan Zazzaroni esalta Massimiliano Allegri e la sua Juventus per la vittoria contro il Chelsea: le sue dichiarazioni Ivan Zazzaroni rende merito a Massimiliano Allegri per la gara della sua Juve contr ...

