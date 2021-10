Una app per consentire ai ragazzi down di uscire e divertirsi: aiutiamoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bergamo. Un crowdfunding civico per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un’applicazione, che si chiama App & Out. Serve alle persone con disabilità per permettere loro di organizzare al meglio il tempo libero, considerato che all’Aipd, l’Associazione italiana persone down, imparano a gestire le uscite in completa autonomia, senza la presenza di educatori, genitori o altre supervisioni (se non a distanza). Ora, ogni volta che devono programmare, le cose diventano piuttosto complicate. Insieme con il loro educatore Alberto Bacis decidono la meta e poi compilano un foglio prestampato dove riportano tutte le informazioni essenziali: dove ci si ritrova, a che ora, dove si va, qual è l’indirizzo della meta e come ci si arriva, chi viene, il costo dell’uscita, a che ora si rientra e altre eventuali informazioni utili. Il foglio viene portato a casa da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Bergamo. Un crowdfunding civico per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un’applicazione, che si chiama App & Out. Serve alle persone con disabilità per permettere loro di organizzare al meglio il tempo libero, considerato che all’Aipd, l’Associazione italiana persone, imparano a gestire le uscite in completa autonomia, senza la presenza di educatori, genitori o altre supervisioni (se non a distanza). Ora, ogni volta che devono programmare, le cose diventano piuttosto complicate. Insieme con il loro educatore Alberto Bacis decidono la meta e poi compilano un foglio prestampato dove riportano tutte le informazioni essenziali: dove ci si ritrova, a che ora, dove si va, qual è l’indirizzo della meta e come ci si arriva, chi viene, il costo dell’uscita, a che ora si rientra e altre eventuali informazioni utili. Il foglio viene portato a casa da ...

