Serie C | Ghirelli | “Sono stati mesi difficili | le squadre meritano un sostegno”

Advertising

tuttopescara1 : Ghirelli: 'I club di Serie C meritano attenzione, il Governo ci ascolti' - FermanaFC : RT @LegaProOfficial: 'I club di #SerieC sono meritevoli di attenzione. Lavoriamo con serietà e responsabilità, il Governo ci ascolti': paro… - BuonoClaudio : RT @LegaProOfficial: 'I club di #SerieC sono meritevoli di attenzione. Lavoriamo con serietà e responsabilità, il Governo ci ascolti': paro… - LegaProOfficial : 'I club di #SerieC sono meritevoli di attenzione. Lavoriamo con serietà e responsabilità, il Governo ci ascolti': p… - ILOVEPACALCIO : Ghirelli: «Le società di serie C hanno bisogno di più attenzioni dal Governo» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Ghirelli

E' stato bello per tutti, oggi, anche per il Presidente della Lega Proe il Presidene Toma ... giocatori di grandissima qualità e un progetto che non ha altri sfoghi se non l'approdo in...Prosegue la nota: "Plaude all'accordo il presidente Francescoche trova nell'Olbia il primo club dellaC a muoversi nella direzione individuata dall'accordo quadro stilato tra Lega Pro ...Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, tramite un comunicato ribadisce l'attenzione che deve essere posta sui ...Francesco Ghirelli, Presidente della Serie C, ha aperto il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito stamattina in video conferenza: “Abbiamo vissuto 18 mesi, ...