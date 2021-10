Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo ottava giornata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiude anche l’ottava giornata di Serie A 2021/2022 ed è già tempo di confronti con l’anno scorso. Si può infatti notare come siano cambiate le classifiche nel giro di meno di dodici mesi e nel nostro confronto tra le prime otto giornate di questa stagione e della scorsa annata, si evidenzia come alcune squadre hanno fatto meglio e altre peggio rispetto a un anno fa. Ma chi nel dettaglio ha perso punti? E chi invece ne ha guadagnati? Ecco allora per scoprirlo la classifica a confronto curata da Sportface.it dopo l’ottava giornata. La classifica 2021/2022 a confronto con la 2020/21 ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si chiude anche l’died è già tempo di confronti con l’scorso. Si può infatti notare come siano cambiate le classifiche nel giro di meno di dodici mesi e nel nostrotra le prime otto giornate di questa stagione e della scorsa annata, si evidenzia come alcune squadre hfatto meglio e altre peggio rispetto a unfa. Ma chi nel dettaglio ha perso punti? E chi invece ne ha guadagnati? Ecco allora per scoprirlo lacurata da Sportface.itl’. Lacon la 2020/21 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un giocatore di basket di 32 anni in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove er… - Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - davideinno85 : RT @Gazzetta_it: Roma, il mondo social scatenato contro Orsato: 'Da denuncia', 'Partita da ripetere' #SerieA - andreastoolbox : Venezia-Fiorentina 1-0: video, gol e highlights | Sky Sport -