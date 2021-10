Sconcerti: uno come Osimhen non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta le partite che ieri hanno visto impegnate Milan, Napoli, Juventus e Roma. Impietoso il giudizio sulla Juventus, uscita vittoriosa dal big match della sera: “Ma che squadra è diventata la Juve? Dov’è l’Europa, il segno di una diversità, la semplice bellezza del calcio? Ha fatto un gol con un rimpallo di testa, non ci sono stati altri interventi. Tanti errori tecnici, nessuna grandezza, nessun sintomo di miglioramenti reali. Quando finirà? Dove pensa seriamente di arrivare Allegri con questa formula magra?”. Molto diverso l’andamento di Napoli e Milan. Con una sola differenza tra le die squadre. “Il Milan si fa preferire per armonia generale, il senso di squadra, l’aria mistica di San Siro che non concede devianze, e le tante soluzioni che la squadra porta in attacco. Il Napoli ha un giocatore devastante, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera, Mariocommenta le partite che ieri hanno visto impegnate Milan, Napoli, Juventus e Roma. Impietoso il giudizio sulla Juventus, uscita vittoriosa dal big match della sera: “Ma che squadra è diventata la Juve? Dov’è l’Europa, il segno di una diversità, la semplice bellezza del calcio? Ha fatto un gol con un rimpallo di testa, non ci sono stati altri interventi. Tanti errori tecnici, nessuna grandezza, nessun sintomo di miglioramenti reali. Quando finirà? Dove pensa seriamente di arrivare Allegri con questa formula magra?”. Molto diverso l’andamento di Napoli e Milan. Con una sola differenza tra le die squadre. “Il Milan si fa preferire per armonia generale, il senso di squadra, l’aria mistica di San Siro che non concede devianze, e le tante soluzioni che la squadra porta in attacco. Il Napoli ha un giocatore devastante, ...

Advertising

napolista : Sconcerti: uno come Osimhen non si vedeva dai tempi di Maradona, Van Basten o Batistuta Va oltre la gara, decide l… - LaRomasiAma1921 : Mi sono fatto del male e ho visto dieci minuti di pressing su Italia1. Riccardo Trevisani loda la juve meritatament… - sportli26181512 : Sconcerti a CM: 'La Juve non ha risolto i problemi, occhio alla Roma. Dybala deve fare 20 gol. Napoli? Osimhen fa p… - AsrobeRoberto : @RInfascelli @FlavioMTassotti @Teleradiostereo fate parlare sconcerti ti pare che uno si scandalizza per Tassotti -