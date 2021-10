Salvini e Meloni | Idranti su pacifici lavoratori a Trieste Ma al Viminale come ragionano?

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Prosegue la campagna di Matteoe Giorgiacontro Luciana Lamorgese. Stavolta a essere contestato è l’intervento della Polizia per sgomberare il Porto dida portuali e No Green Pass che protestano. “La settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano glicontro ie cittadini a. Ma al? dice il segretario della Lega, Matteo. “contro iche scioperano al porto di. Lo stesso Governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati, nulla ha fatto per impedire l’assalto ...

Prosegue la campagna di Matteoe Giorgiacontro Luciana Lamorgese. Stavolta a essere contestato è l'intervento della Polizia per sgomberare il Porto di Trieste da portuali e No Green Pass che protestano. 'La ...Sallemi, però, è candidato con tre liste che di civico non hanno nulla: Fratelli d'Italia di Giorgia, Lega di Matteoe Diventerà bellissima (Nello Musumeci). Come abbiamo scritto nei ...Il cofondatore di Fdi: “Fin quando dovrà difendersi dal vestito che vogliono cucirle addosso, non riuscirà a parlare delle questioni vere della politica” ...Ci si aspettava che anche ieri la Cgil e i partigiani (postumi) dell'Anpi si schierassero compatti per un presidio anticomunista davanti alla sede, di evidente architettura littoria, del sindacato in ...