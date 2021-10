Advertising

Noiconsalvini : Matteo #Salvini: “La gestione della Lamorgese è fallimentare da tutti i punti di vista: immigrazione, rave party ab… - FirenzePost : Rave party: sventati due raduni in provincia di Pisa, a Calambrone e Riparbella. Identificati 75 giovani - 2rMarzia : RT @GiancarloDeRisi: Un altro rave party a Viterbo, alla faccia della Lamorgese. Ma ormai i “festini” selvaggi impazzano. La Polizia ne int… - Nazione_Siena : Rave party abusivi nel Pisano Tra i partecipanti anche dei senesi - iolanda_pitti : RT @GiancarloDeRisi: Un altro rave party a Viterbo, alla faccia della Lamorgese. Ma ormai i “festini” selvaggi impazzano. La Polizia ne int… -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

"Ad una certa ora sembrava un" sentenzia uno dei primi manifestanti no pass al fianco dei portuali. In alcuni momenti sembra di assistere ad un'operetta fra bambini che ballano in mezzo ai ...Read More Flash Viterbo, interrotto: 59 identificati 17 Ottobre 2021 La Polizia di Stato interrompe e sgombera unad Ancarano, nel viterbese. A intervenire gli uomini del ...Le Forze dell'ordine, anche in Toscana, moltiplicano i controlli per impedire rave party abusivi sul tipo di quello che, andato in scena in provincia di Viterbo, ha causato una valanga di critiche all ...Due nuovi rave party bloccati sul nascere. Il primo a Calambrone, in fondo a via Dei Porcari a Pisa. Un campo avrebbe ospitato, secondo i rilievi fatti dai carabinieri di Pisa, una festa abusiva: il t ...