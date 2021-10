Ranking ATP (18 ottobre): Novak Djokovic sempre sul trono, Matteo Berrettini n.1 azzurro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lunedì e aggiornamento nel Ranking ATP quello che c’è stato dopo il torneo di Indian Wells. Alla fine della fiera Novak Djokovic, pur non prendendo parte al 1000 californiano, rimane in vetta con i suoi 11430 punti, a precedere il russo Daniil Medvedev (9630) e il greco Stefanos Tsitsipas (7995). Una top-10 nella quale dopo diverso tempo esce Roger Federer (n.11) ed entra il polacco Hubert Hurkacz (n.10), mentre il norvegese Casper Ruud è n.9. Nell’elite si conferma il nostro Matteo Berrettini (n.7). Top 10 ATP 1 Novak Djokovi? 11430 2 Daniil Medvedev 9630 3 Stefanos Tsitsipas 7995 4 Alexander Zverev 6930 5 Rafael Nadal 5635 6 Andrey Rublev 55607 Matteo Berrettini 4688 8 Dominic Thiem 3815 9 Casper Ruud 3615 10 Hubert Hurkacz 3378 Estendendo il ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lunedì e aggiornamento nelATP quello che c’è stato dopo il torneo di Indian Wells. Alla fine della fiera, pur non prendendo parte al 1000 californiano, rimane in vetta con i suoi 11430 punti, a precedere il russo Daniil Medvedev (9630) e il greco Stefanos Tsitsipas (7995). Una top-10 nella quale dopo diverso tempo esce Roger Federer (n.11) ed entra il polacco Hubert Hurkacz (n.10), mentre il norvegese Casper Ruud è n.9. Nell’elite si conferma il nostro(n.7). Top 10 ATP 1Djokovi? 11430 2 Daniil Medvedev 9630 3 Stefanos Tsitsipas 7995 4 Alexander Zverev 6930 5 Rafael Nadal 5635 6 Andrey Rublev 556074688 8 Dominic Thiem 3815 9 Casper Ruud 3615 10 Hubert Hurkacz 3378 Estendendo il ...

Come funziona il ranking ATP? Tutti quello che c'è da sapere

