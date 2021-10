Psg, Pochettino conferma: “problemi personali per Icardi” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è un momento facile per Mauro Icardi, l’attaccante del Psg non ha preso parte all’allenamento della squadra per motivi personali. A tenere banco è la vita privata dell’argentino con il presunto tradimento che potrebbe aver messo fine al matrimonio con Wanda Nara. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche l’allenatore Pochettino in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Champions League contro il Lipsia: “Icardi ha alcuni problemi personali, per questo motivo non si è allenato in questi due giorni. Sarà convocato per domani ma vedremo, cercheremo di analizzare la situazione per vedere se potrà essere con la squadra”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è un momento facile per Mauro, l’attaccante del Psg non ha preso parte all’allenamento della squadra per motivi. A tenere banco è la vita privata dell’argentino con il presunto tradimento che potrebbe aver messo fine al matrimonio con Wanda Nara. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche l’allenatorein conferenza stampa, alla vigilia della partita di Champions League contro il Lipsia: “ha alcuni, per questo motivo non si è allenato in questi due giorni. Sarà convocato per domani ma vedremo, cercheremo di analizzare la situazione per vedere se potrà essere con la squadra”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : Continuano i problemi fuori dal campo per #Icardi: la conferma è arrivata dall'allenatore #Pochettino - CalcioNews24 : La conferenza di #Pochettino - NellySkri22 : RT @marifcinter: Psg, Pochettino: 'Icardi? Ha problemi personali e per questo non si è allenato in questi 2 giorni. E' convocato per domani… - Lafavdeldiablo : RT @ILOVEPACALCIO: Psg, Pochettino su Icardi: «Non si è allenato perché ha problemi personali - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Psg, Pochettino su Icardi: «Non si è allenato perché ha problemi personali - Ilovepalermocalcio -