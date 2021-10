Portuali Trieste, la polizia è pronta allo sgombero I No Green Pass sono sempre più accerchiati (Di lunedì 18 ottobre 2021) La protesta dei Portuali di Trieste contro il Green Pass potrebbe avere le ore contate. La polizia, infatti, starebbe valutando lo sgombro, già nelle prime ore della mattinata, sfruttando anche il momento di indecisione e la spaccatura che si è creata tra i lavoratori e il movimento No Green Pass Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 18 ottobre 2021) La protesta deidicontro ilpotrebbe avere le ore contate. La, infatti, starebbe valutando lo sgombro, già nelle prime ore della mattinata, sfruttando anche il momento di indecisione e la spaccatura che si è creata tra i lavoratori e il movimento NoSegui su affaritaliani.it

heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - sebmes : Enrico Montesano è andato al porto di Trieste per schierarsi al fianco dei portuali No Green Pass. Direi che a que… - DavidPuente : Ecco cosa condivideva nel 2020 Stefano Puzzer, ex portavoce dei portuali di Trieste, in uno dei suoi profili. - StormtrooperTH : RT @ProfCampagna: Credo che qualcuno abbia dimenticato qualcosa: ciò che abbiamo vissuto tanti mesi fa. Per qualcuno i portuali di #Triest… - isladecoco7 : RT @dilul68: Chi sostiene ci sia un problema di ordine pubblico sul molo settimo di Trieste mente. L'unico ordine pubblico è quello gestito… -