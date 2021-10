Polizza per moto a prezzo conveniente: denunciato 30enne napoletano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Montella, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua moto, veniva attratto da un’offerta di una Polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 400 euro, mediante bonifico su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il sedicente assicuratore non provvedeva ad attivare la Polizza e si rendeva irreperibile sui contatti forniti. Solo a questo punto il malcapitato non aveva più alcun dubbio del raggiro e sporgeva denuncia. Le indagini condotte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Montella, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua, veniva attratto da un’offerta di unaR.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 400 euro, mediante bonifico su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il sedicente assicuratore non provvedeva ad attivare lae si rendeva irreperibile sui contatti forniti. Solo a questo punto il malcapitato non aveva più alcun dubbio del raggiro e sporgeva denuncia. Le indagini condotte ...

