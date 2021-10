Morto Franco Cerri | grande chitarrista jazz e ' uomo in ammollo' della pubblicità

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E'all'età di 95tra i più affermati diventato famoso alpubblico per la pubblcità di un detersivo in cui faceva "l'in" . Nato il 29 gennaio ...

E'all'età di 95Cerri, chitarrista jazz tra i più affermati diventato famoso al grande pubblico per la pubblicità di un detersivo in cui faceva 'l'uomo in ammollo'. Nato il 29 gennaio del ...... con cui aveva aperto la scuola 'Musica oggi' nel 1987 - abitando insieme questo mondo del suono cui mancherà un ottimo docente di chitarra, perchériusciva a cominciare tutta la sua ...È morto a 95 anni Franco Cerri, jazzista e docente italiano considerato tra i più grandi chitarristi nel mondo del jazz ...Addio a Franco Cerri, grande musicista jazz entrato nell'immaginario ... Il chitarrista, che nel 1980 formò un leggendario duo con il pianista Enrico Intra, è morto a 94 anni a Milano. Durante la sua ...