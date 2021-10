Mauro Icardi smentisce le voci sulla rottura con Wanda Nara | ma lei pubblica una foto sospetta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mistero nella storia frasi infittisce. Ieri si è diffusa rapidamente la notizia della fine della loro relazione, che ha destato grande stupore fra gli amanti del gossip. Nelle ultime ore però, il calciatore ha condiviso un post dedicato alla moglie, mettendo in discussione lepresunta crisi di coppia. Anche la donna indicata come sua “amante” avrebbe rotto il silenzio., la dedica social dopo la notizia della fine del matrimonio Da ieri mattina la cronaca rosa è alle prese con una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno.si sarebbero lasciati e a ...