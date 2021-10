Made in Italy, Mise: Giorgetti firma decreto di nomina del CNALCIS (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Promuovere e coordinare le azioni a tutela del Made in Italy. Con questo obiettivo è stato firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti il decreto di nomina dei membri del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS) per il periodo 2021-2023. Un atto – spiega il Mise in una nota – che segna il riavvio delle attività di questo organismo interministeriale istituito presso il ministero dello Sviluppo Economico. “La difesa delle imprese e delle eccellenze produttive italiane da forme di concorrenza sleale sui mercati, nazionali e internazionali, – commenta il Mise – è un impegno prioritario dell’azione del governo e del ministro Giorgetti che ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Promuovere e coordinare le azioni a tutela delin. Con questo obiettivo è statoto dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarloildidei membri del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding () per il periodo 2021-2023. Un atto – spiega ilin una nota – che segna il riavvio delle attività di questo organismo interministeriale istituito presso il ministero dello Sviluppo Economico. “La difesa delle imprese e delle eccellenze produttive italiane da forme di concorrenza sleale sui mercati, nazionali e internazionali, – commenta il– è un impegno prioritario dell’azione del governo e del ministroche ha ...

