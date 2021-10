Lazio in gol con un interista a terra? Giusto così: basta buonismi, solo l’arbitro può fermare il gioco. Il resto è fair play da fratacchioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alzati e cammina. Anzi, gioca. basta sceneggiate, calciatori accasciati in mezzo al campo, azioni interrotte controvoglia e contro lo spirito del gioco, stucchevoli encomi su tutti i media per celebrare il giocatore che rinuncia a un’occasione o la squadra che addirittura restituisce il gol agli avversari. solo calcio: abbasso la retorica del fair play che va oltre il fair play, viva la Lazio che segna con l’uomo a terra. Di Lazio-Inter, più che per il ritorno di Inzaghi all’Olimpico, la vendetta piccola piccola di Lotito o la vittoria biancoceleste che pesa tanto sulla classifica del campionato, si parla per il contestatissimo gol di Felipe Anderson, arrivato mentre Di Marco era fermo dopo uno scontro e i calciatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alzati e cammina. Anzi, gioca.sceneggiate, calciatori accasciati in mezzo al campo, azioni interrotte controvoglia e contro lo spirito del, stucchevoli encomi su tutti i media per celebrare il giocatore che rinuncia a un’occasione o la squadra che addirittura restituisce il gol agli avversari.calcio: abbasso la retorica delche va oltre il, viva lache segna con l’uomo a. Di-Inter, più che per il ritorno di Inzaghi all’Olimpico, la vendetta piccola piccola di Lotito o la vittoria biancoceleste che pesa tanto sulla classifica del campionato, si parla per il contestatissimo gol di Felipe Anderson, arrivato mentre Di Marco era fermo dopo uno scontro e i calciatori ...

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - BoniekZibi : Secondo gol della Lazio? Zero controversi, si gioca finché l’arbitro non fischia. - FilippoRocchi1 : @pisto_gol Che ne pensa invece del rigore concesso all'Inter nella gara contro la Lazio? - FTuidder : @diegolosenno00 @Gazzetta_it Ma la gravità è proprio che la Lazio ha fatto gol proprio sfruttando il lato dove Dima… - _Sebs_22 : RT @aindacomcorreio: Udinese: espulsione inventata per Pellegrini Lazio: rigore negato + gol irregolare + espulsione mancata Juventus: gol… -