La piazza di Gualtieri applaude Calenda e fischia Raggi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. La platea dei militanti dem è radunata a piazza Santi Apostoli per festeggiare la vittoria al ballottaggio del loro candidato e per salutare l'uscita di scena di Virginia Raggi. "Sono molto contento di vedere tutte le bandiere della coalizione e noi questa unità la coltiveremo perché è la nostra forza, uniti si vince", dice Gualtieri. Che poi ringrazia anche gli avversari: "Enrico Michetti, che mi ha telefonato per congratularsi e ha condotto una campagna civile". Qualche applauso. Freddino. E poi il prossimo sindaco della Capitale cita Virginia Raggi, "che ha governato con impegno anche se naturalmente abbiamo criticato questa amministrazione". E qui la folla si scalda: "Ex sindaca, grazie a dio!", urla qualcuno da sotto il palco. Applausi più sentiti, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Robertoè il nuovo sindaco di Roma. La platea dei militanti dem è radunata aSanti Apostoli per festeggiare la vittoria al ballottaggio del loro candidato e per salutare l'uscita di scena di Virginia. "Sono molto contento di vedere tutte le bandiere della coalizione e noi questa unità la coltiveremo perché è la nostra forza, uniti si vince", dice. Che poi ringrazia anche gli avversari: "Enrico Michetti, che mi ha telefonato per congratularsi e ha condotto una campagna civile". Qualche applauso. Freddino. E poi il prossimo sindaco della Capitale cita Virginia, "che ha governato con impegno anche se naturalmente abbiamo criticato questa amministrazione". E qui la folla si scalda: "Ex sindaca, grazie a dio!", urla qualcuno da sotto il palco. Applausi più sentiti, ...

Advertising

LegaSalvini : ++ SILENZIO ELETTORALE? MACCHÉ. CARTELLI PRO GUALTIERI NELLA PIAZZA DELLA CGIL ++ NON LASCIARE LA TUA CITTÀ ALLA S… - fanpage : Roberto Gualtieri prepara già la festa della vittoria #ballottaggi2021 - NicolaPorro : ?? I #nopass anarchici a Milano, Gualtieri coccolato dal Corriere, il fango su Morisi. Questo e altro nella… - lucabrusc1 : RT @ilfoglio_it: VIDEO - La piazza di Gualtieri applaude Calenda e fischia Raggi, la 'ex sindaca, grazie a dio!', urlano i militanti da sot… - GHERARDIMAURO1 : RT @ilfoglio_it: VIDEO - La piazza di Gualtieri applaude Calenda e fischia Raggi, la 'ex sindaca, grazie a dio!', urlano i militanti da sot… -