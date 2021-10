La grande dimissione (non in Italia), la manovra di Draghi e la ricerca della flessibilità perfetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) LA grande dimissione (NON IN Italia)Negli Stati Uniti la chiamano già “Big Quit” o “Great Resignation”: la grande dimissione. Di fatto, sempre più persone stanno lasciando il proprio lavoro. Il fenomeno va avanti da mesi. Ma ad agosto è stato raggiunto il record: 4,3 milioni di lavoratori si sono licenziati, pari al 2,9% della forza lavoro. Soprattutto in alberghi, ristoranti e negozi. Che succede? Negli annunci su Indeed, sempre più aziende stanno cercando invano di attirare i candidati con bonus e incentivi. Ma fanno fatica a riempire i posti vacanti. E le motivazioni sono diverse: dalla paura di prendersi il virus alle paghe ritenute troppo basse, senza dimenticare che in tanti possono ancora contare sui sussidi governativi. Si vive una volta sola Ma le ragioni ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) LA(NON IN)Negli Stati Uniti la chiamano già “Big Quit” o “Great Resignation”: la. Di fatto, sempre più persone stanno lasciando il proprio lavoro. Il fenomeno va avanti da mesi. Ma ad agosto è stato raggiunto il record: 4,3 milioni di lavoratori si sono licenziati, pari al 2,9%forza lavoro. Soprattutto in alberghi, ristoranti e negozi. Che succede? Negli annunci su Indeed, sempre più aziende stanno cercando invano di attirare i candidati con bonus e incentivi. Ma fanno fatica a riempire i posti vacanti. E le motivazioni sono diverse: dalla paura di prendersi il virus alle paghe ritenute troppo basse, senza dimenticare che in tanti possono ancora contare sui sussidi governativi. Si vive una volta sola Ma le ragioni ...

Advertising

TheStarAvenger : Grande Stefano!!!?? Grandi sono coloro i quali stanno manifestando in maniera pacifica a TRIESTE ?? Le minacce con… - agiliberti51 : RT @Linkiesta: La grande dimissione (non in Italia), la manovra di Draghi e la ricerca della flessibilità perfetta | @lidiabaratta https:/… - Linkiesta : La grande dimissione (non in Italia), la manovra di Draghi e la ricerca della flessibilità perfetta | @lidiabaratta - GM_Ficara : Ed anche per sapere cosa succede davvero nel resto del mondo. L'informazione è commissariata da una politica Cadorn… - marcoleofrigio : RT @radio3mondo: La crisi in Libano scivola in scontri a fuoco e violenze che richiamano la guerra civile del 1975-1990. La Grande Dimissi… -