La Fornero detta le regole: addio alla pensione anticipata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Elsa Fornero detta la sua ricetta: no a Quota 102 e 41, ma puntare sui correttivi in ambito pensionistico. Via l'uscita anticipata Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Elsala sua ricetta: no a Quota 102 e 41, ma puntare sui correttivi in ambito pensionistico. Via l'uscita anticipata

Ultime Notizie dalla rete : Fornero detta La Fornero detta le regole: addio alla pensione anticipata E così sul tema delle pensioni , tanto dibattuto nella maggioranza, l'economista detta la sua ... Via la pensione anticipata Per Elsa Fornero, intervistata da La Stampa , la misura varata dalla Lega è ...

104, soggetto disabile ricoverato a tempo pieno: spettano i permessi? La Legge 104 del 1992 è una legge quadro che detta i principi dell'ordinamento in materia di ... nel 2011nel provvedimento contenente la "riforma Monti - Fornero", vengono soppressi INPDAP (Istituto ...

