Juventus-Roma, i numeri del decimo successo bianconero (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Roma è la prima squadra contro cui la Juventus ha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium. La Juventus ha vinto quattro gare di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020. La Roma ha perso 10 trasferte di Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal 2012. La Juventus ha vinto un incontro di Serie A con meno di sette conclusioni tentate per la prima volta da febbraio 2021, anche in quell’occasione contro la Roma. Moise Kean è il primo marcatore italiano a segnare con la maglia della Juventus in Serie A contro la Roma dall’ottobre 2014 (Bonucci in quell’occasione). Moise Kean non segnava in Serie A all’Allianz Stadium da aprile 2019, contro il Milan. L’attaccante classe 2000 ha realizzato due reti in tre gare da titolare ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laè la prima squadra contro cui laha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium. Laha vinto quattro gare di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020. Laha perso 10 trasferte di Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal 2012. Laha vinto un incontro di Serie A con meno di sette conclusioni tentate per la prima volta da febbraio 2021, anche in quell’occasione contro la. Moise Kean è il primo marcatore italiano a segnare con la maglia dellain Serie A contro ladall’ottobre 2014 (Bonucci in quell’occasione). Moise Kean non segnava in Serie A all’Allianz Stadium da aprile 2019, contro il Milan. L’attaccante classe 2000 ha realizzato due reti in tre gare da titolare ...

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - simone_pavia : RT @lUltimoUomo: Il processo di ri-allegrizzazione dei bianconeri procede spedito. - NewsletterLeggo : LAVAGNA TATTICA – Aggressivo in difesa, verticale in avanti: perché Bentancur è stato decisivo in Juve-Roma Le new… -