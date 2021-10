Inter-Sheriff Tiraspol | Vernydub | “Voglio che i miei si godano San Siro”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Yuriy, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita a Sancontro l’in quella che sarà la terza giornata della Champions League 2021/2022. Queste le parole del tecnico degli ucraini: “Io spero che igiocatori riescano a godersi l’atmosfera di San. Il mio auspicio è che sia una bella partita per noi e che tutti si possano divertire. Ci sono delle assenze, soprattutto Yakhshiboev che ha avuto un infortunio, e non potrà esserci neanche Athanasiadis, che ha avuto un malessere ed è rimasto in Moldova. Gli altri sono tutti pronti e disponibili”. SportFace.

Commenta per primo Milan Skriniar , difensore dell', parla a Sport Mediaset alla vigilia della sfida in Champions contro lo: 'Partita decisiva, importantissima per noi quella di domani. In Champions per noi sono tutte importanti ora, ...Tra il ko con la Lazio e la sfida Champions contro la(in programma domani), in casac'è anche spazio per parlare di mercato. Stando alle indiscrezioni filtrate oggi, infatti, Beppe Marotta sta tessendo la tela con la Sampdoria per portare ...(ANSA) - MILANO, 18 OTT - 'Spero che i miei ragazzi riescano a godersi l'atmosfera di San Siro. Mi auguro sia una bella partita per noi e che ...(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Dopo un approccio al girone complicato, con un solo punto in due partite, l'Inter per raddrizzare la rotta in Champions League ha bisogno dei tre punti nel match di ...