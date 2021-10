Il Pd fa festa . Ma scorda l' astensionismo

Advertising

ddionysusj : ma ieri era anche un anno da questo video è vero !!! e chi se lo scorda il colpo preso appena sveglia e poi nel pom… -

Ultime Notizie dalla rete : festa scorda

il Giornale

Nei seggi, con gli scrutini ancora in corso, dalle parti del Nazareno qualcuno già stappava le bottiglie di spumante. Il centrosinistra è riuscito a conquistare sia Torino che Roma , due città che ......Cucina Programmi Tv su Cielo 8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA 10.45 LA SECONDA CASA NON SI...Iris 7.05 RENECADE 7.50 WALKER TEXAS RANGER Telefilm 8.40 FILM - Commedia A VENTANNI È SEMPRE...Genova - Il percorso d'arte dal titolo Non ti scordar di me , in programma domenica 17 ottonre 2021 dalle ore 14.30 al Cimitero di Staglieno , è dedicato ai sepolcri dove protagonista è la donna : og ...