**Green pass: faq governo, obbligo anche per commercio all'aperto** (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott.(Adnkronos) - L'obbligo di green pass riguarda anche gli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto. E' quanto precisa Palazzo Chigi, in una risposta a una delle ultime Faq pubblicate sul sito del governo. "L'obbligo di green pass - si legge sul sito - non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott.(Adnkronos) - L'di greenriguardagli operatori delsulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto. E' quanto precisa Palazzo Chigi, in una risposta a una delle ultime Faq pubblicate sul sito del. "L'di green- si legge sul sito - non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso".

