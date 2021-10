Green pass, Draghi e la diplomazia della salute (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche con la salute si promuove lo standing diplomatico dell’Italia. E Draghi si sta giocando questa partita a livello internazionale. Mentre gli scettici si chiedono perché proprio in Italia si stia applicando la forma di Green pass più capillare, i bene informati sanno che è anche con questo strumento che l’Italia lancia la sua candidatura a Paese apripista in questa nuova ‘Health diplomacy’. Lo ha detto chiaramente Sergio Dompè, Chair della Task Force B20 Health & Life Sciences, al convegno One Health, organizzato nell’ambito della conferenza ‘E=mc2 - Una nuova formula per l’economia’: “Siamo grati al presidente Draghi, così per la prima volta il nostro Paese è preso ad esempio dalla Commissione europea. Il Green pass darà al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche con lasi promuove lo standing diplomatico dell’Italia. Esi sta giocando questa partita a livello internazionale. Mentre gli scettici si chiedono perché proprio in Italia si stia applicando la forma dipiù capillare, i bene informati sanno che è anche con questo strumento che l’Italia lancia la sua candidatura a Paese apripista in questa nuova ‘Health diplomacy’. Lo ha detto chiaramente Sergio Dompè, ChairTask Force B20 Health & Life Sciences, al convegno One Health, organizzato nell’ambitoconferenza ‘E=mc2 - Una nuova formula per l’economia’: “Siamo grati al presidente, così per la prima volta il nostro Paese è preso ad esempio dalla Commissione europea. Ildarà al ...

