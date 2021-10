Green pass | assalto a farmacie con tamponi calmierati | necessario intervento Polizia

Advertising

fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - galfort2 : @Silvie54451811 @PheonixIt @Marco_dreams Allude a QUESTA ITALIA, che se ne frega dei morti, di coloro che non hanno… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: Sgomberati con gli idranti manifestanti contro il Green pass al porto di Trieste #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

In Inghilterra, infatti, non vi è l'obbligo di mascherine, ilnon esiste, e non ci sono limite in merito a capienze varie e distanziamenti. Un liberi tutti che senza dubbio non sta ...Al porto è una mattinata ad altissima tensione. Una trentina di portuali e circa trecento manifestanti no -si sono seduti per terra, un gesto di provocazione dopo l'arrivo di alcune camionette della polizia per lo sgombero del porto. 'Gente come noi non molla' è l'urlo di chi da giorni bivacca ...le Cure Palliative, finalmente grazie al Green pass, potrebbero essere ora ripristinate nel loro pieno assetto normativo. Ma ho riconsiderato con diversi colleghi la situazione attuale generatasi anch ...I No Green Pass hanno bloccato anche il varco San Benigno del porto di Genova. Le manifestazioni vanno avanti.