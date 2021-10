Grazie Trieste, in faccia allo snobismo dei salotti mainstream (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Trieste, manifestanti e solito snobismo dei media mainstream. Se si volesse sintetizzare in qualche modo quanto osservato stamattina, lo si potrebbe fare in questo modo. Mentre portuali e comuni cittadini tentavano disperatamente di resistere all’arrivo della polizia nel porto della città, su La7 e Sky ci si permetteva di guardare con sufficienza all’accaduto. I manifestanti di Trieste e il mainstream Da stamattina, la pressione della polizia, dei camion e degli idranti è stata via via più forte. Si parte con Stefano Puzzer e altri al seguito che si siedono sull’asfalto, quasi in lacrime, chiedendo soltanto di essere ascoltati. Gli agenti in piena tenuta antisommossa non schiodano. Uno stallo che dura alcune ore, dalla primissima mattina fino alle 9.30 circa. SkyTg24 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott –, manifestanti e solitodei media. Se si volesse sintetizzare in qualche modo quanto osservato stamattina, lo si potrebbe fare in questo modo. Mentre portuali e comuni cittadini tentavano disperatamente di resistere all’arrivo della polizia nel porto della città, su La7 e Sky ci si permetteva di guardare con sufficienza all’accaduto. I manifestanti die ilDa stamattina, la pressione della polizia, dei camion e degli idranti è stata via via più forte. Si parte con Stefano Puzzer e altri al seguito che si siedono sull’asfalto, quasi in lacrime, chiedendo soltanto di essere ascoltati. Gli agenti in piena tenuta antisommossa non schiodano. Uno stche dura alcune ore, dalla primissima mattina fino alle 9.30 circa. SkyTg24 ...

Advertising

Ettore_Rosato : Non si usino strumenti che nulla hanno a che fare con la libertà per bloccare il porto di #Trieste con rischio di c… - catenascesa : @VittorioBanti Oggi I favorevoli al greenpass hanno nuovi condottieri a Roma e Torino e spero anche a Trieste...gra… - Mariann46409026 : RT @noitre32: Stanno partendo pulmann pieni da Roma per #Trieste. GRAZIE???? #TRIESTERESISTE - FmMosca : #Trieste *** NON E' FINITA *** Il porto può essere occupato di nuovo. Un grazie all'Avv Sandri FATE GIRARE Grazie… - MbPic68 : @semanthide3 Scusa se ti chiedo? Ma quell'immagine da dove è stata presa? Sembra tutto ma Trieste la conosco poco.… -