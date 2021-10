Gli exit poll premiano il centrosinistra a Roma e Torino, Trieste ancora in ballo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono chiusi i seggi per i ballottaggi nelle elezioni comunali, appuntamento che coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa 10 comuni capoluogo: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei comuni capoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i comuni di Milano (Beppe Sala), Rimini (Jamil Sadegholvaad), Salerno (Vincenzo Napoli), Napoli (Gaetano Manfredi), Bologna (Matteo Lepore) e Ravenna (Michele De Pascale). In questi ultimi tre comuni centrosinistra e M5s hanno corso da alleati. Il centrodestra ha ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si sono chiusi i seggi per ittaggi nelle elezioni comunali, appuntamento che coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa 10 comuni capoluogo:, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei comuni capoluogo dove vinse nel 2016:e Carbonia. Il, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i comuni di Milano (Beppe Sala), Rimini (Jamil Sadegholvaad), Salerno (Vincenzo Napoli), Napoli (Gaetano Manfredi), Bologna (Matteo Lepore) e Ravenna (Michele De Pascale). In questi ultimi tre comunie M5s hanno corso da alleati. Il centrodestra ha ...

Advertising

repubblica : A Roma, secondo gli exit poll, nel ballottaggio per il Campidoglio il candidato del centrosinistra Gualtieri (59-63… - ilfoglio_it : Gli exit poll danno in vantaggio Gualtieri su Michetti ??segui la diretta ?? - repubblica : Ballottaggi, gli exit poll: Gualtieri e Lo Russo nettamente avanti a Roma e Milano. A Trieste testa a testa Dipiazz… - ELENAGORINI2 : RT @VivianaDesio: Gli Exit Poll danno Gualtieri in netto vantaggio Michetti tira un sospiro di sollievo - martino_deidda : RT @pietroraffa: Se i dati reali confermeranno gli exit poll, per Giorgia #Meloni, Matteo #Salvini e per tutto il centrodestra italiano sar… -