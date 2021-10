Facebook assumerà 10mila persone in Europa per il metaverso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Foto: via FacebookPer trasformare il metaverso da un’idea futuristica a una realtà Facebook ha annunciato un piano per creare 10.000 nuovi posti di lavoro nell’Unione europea nei prossimi cinque anni. In un post sul blog aziendale a firma di Nick Clegg, vice presidente per gli affari globali, e Javier Olivan, vice presidente per i servizi centrali del prodotto, Facebook si è detta “all’inizio di un percorso per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro”, per cui avrà bisogno di “ingegneri altamente specializzati”. Per quanto ne sappiamo finora dalle parole della stessa compagnia il metaverso è un mondo online in cui le persone possono giocare, lavorare e comunicare grazie alla realtà virtuale e aumentata. Secondo Facebook, nel ... Leggi su wired (Di lunedì 18 ottobre 2021) Foto: viaPer trasformare ilda un’idea futuristica a una realtàha annunciato un piano per creare 10.000 nuovi posti di lavoro nell’Unione europea nei prossimi cinque anni. In un post sul blog aziendale a firma di Nick Clegg, vice presidente per gli affari globali, e Javier Olivan, vice presidente per i servizi centrali del prodotto,si è detta “all’inizio di un percorso per contribuire a costruire la piattaforma informatica del futuro”, per cui avrà bisogno di “ingegneri altamente specializzati”. Per quanto ne sappiamo finora dalle parole della stessa compagnia ilè un mondo online in cui lepossono giocare, lavorare e comunicare grazie alla realtà virtuale e aumentata. Secondo, nel ...

