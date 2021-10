È la fase difensiva la grande forza del Napoli di Spalletti | è la squadra che concede meno

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il calcio italiano si sta internazionalizzando, è un dato di fatto. I pareggi senza reti sono sempre più rari e tutte le squadre, al netto dei propri limiti, privilegiano la costruzione dal basso per favorire la creazione di spazi dove sviluppare la manovra offensiva. La compattezzanon è più un obiettivo da perseguire ma una conseguenza di concetti di gioco ben applicati, con una particolare attenzione alla riconquista del possesso in modo da eseguire un’efficace transizione offensiva. Nonostante questi cambiamenti tattici e filosofici, resta attuale il principio secondo cui per vincere lo scudetto bisogna avere la miglior difesa. Il, in questo senso, ha legittimato la posizione di vertice essendo per distacco lache subisce: soltanto tre reti in otto partite, con Inter (7) e Roma (9) che ...