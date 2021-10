Draghi (non) sarà la nuova Merkel. Stoccata di Bloomberg (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mario Draghi sarà la nuova Angela Merkel? “Non così in fretta”. Dalle colonne di Bloomberg arriva una doccia fredda per “Super Mario”. Il premier italiano ha sì l’autorevolezza e l’esperienza per aspirare a un ruolo da leader in Ue. Ma non è affatto detto che sia lui “il nuovo volto” dell’Europa. A firmare l’editoriale è l’esperta cronista Rachel Sanderson. “Gli europei commetterebbero un errore a riporre le loro speranze nell’idea che Draghi sia interscambiabile con Merkel o Macron”, scrive. Sono due gli ostacoli che rischiano di intralciare il percorso di Draghi verso la guida politica dell’Europa. Il primo, si legge su Bloomberg, è “la legittimità”. “Draghi è un tecnocrate non eletto che guida l’Italia su richiesta ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) MariolaAngela? “Non così in fretta”. Dalle colonne diarriva una doccia fredda per “Super Mario”. Il premier italiano ha sì l’autorevolezza e l’esperienza per aspirare a un ruolo da leader in Ue. Ma non è affatto detto che sia lui “il nuovo volto” dell’Europa. A firmare l’editoriale è l’esperta cronista Rachel Sanderson. “Gli europei commetterebbero un errore a riporre le loro speranze nell’idea chesia interscambiabile cono Macron”, scrive. Sono due gli ostacoli che rischiano di intralciare il percorso diverso la guida politica dell’Europa. Il primo, si legge su, è “la legittimità”. “è un tecnocrate non eletto che guida l’Italia su richiesta ...

