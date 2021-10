Calciomercato Fiorentina, due attaccanti escono e due entreranno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dalla Fiorentina sono in uscita due attaccanti e nel prossimo Calciomercato ne arriveranno altrettanti Secondo quanto riportato dalla Nazione sono ben due gli attaccanti in uscita dalla Fiorentina, che quindi nel prossimo Calciomercato ne dovrà prendere altrettanti. Non solo Vlahovic, ma anche Kokorin è in uscita secondo il quotidiano fiorentino. La società di Commisso, infatti, non è soddisfatta del russo e quindi nella prossima finestra cercherà di piazzare due colpi in attacco per sostituire le due uscite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dallasono in uscita duee nel prossimone arriveranno altrettanti Secondo quanto riportato dalla Nazione sono ben due gliin uscita dalla, che quindi nel prossimone dovrà prendere altrettanti. Non solo Vlahovic, ma anche Kokorin è in uscita secondo il quotidiano fiorentino. La società di Commisso, infatti, non è soddisfatta del russo e quindi nella prossima finestra cercherà di piazzare due colpi in attacco per sostituire le due uscite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

