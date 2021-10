Calcio | disordini prima della finale degli Europei | un turno a porte chiuse per l’Inghilterra

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’11 luglio 2021 è un giorno che tutti gli appassionati di sport italiano ricorderanno con piacere. A Wembley l’Italia di Roberto Mancini si laureava campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia, dopo una competizione continentale giocata ad altissimi livelli. Purtroppo però la giornata venne condizionata da incidenti edel match causati da alcuni tifosiTerra d’Albione. A distanza di tre mesi dall’accaduto, l’Uefa ha preso un provvedimento disciplinare verso gli inglesi, condannando la Nazionale dei Tre Leoni a giocare la prossima partita contro l’Albania, prevista per il 12 novembre, a. In veritàdovrebbe disputare anche una seconda partita senza pubblico, ma con la condizionale per i prossimi due anni: in pratica il ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'#Inghilterra dovrà giocare la prossima partita casalinga nelle competizioni #Uefa a porte chiuse. Lo ha stabil… - OA_Sport : Un turno a porte chiuse per l'Inghilterra a causa degli scontri precedenti alla finale degli Europei contro l'Italia - InzirilloGiulia : RT @rtl1025: ?? L'#Inghilterra dovrà giocare la prossima partita casalinga nelle competizioni #Uefa a porte chiuse. Lo ha stabilito lunedì… - sportli26181512 : Incidenti nella finale di Euro 2020, la #Uefa punisce l'#Inghilterra: Una gara a porte chiuse e 100mila euro di mul… - benny9__5 : RT @rtl1025: ?? L'#Inghilterra dovrà giocare la prossima partita casalinga nelle competizioni #Uefa a porte chiuse. Lo ha stabilito lunedì… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio disordini

OA Sport

L'Inghilterra dovrà giocare la prossima partita casalinga nelle competizioni Uefa a porte chiuse. Lo ha stabilito lunedì l'organo di governo deleuropeo, a seguito deiche hanno preceduto la finale di Euro 2020 a Wembley. La partita tra Inghilterra e Italia dell'11 luglio scorso fu preceduta da scene di caos e violenza quando ...... alle proteste No Pass nel porto di Trieste, in mattinata sfociate incon la polizia. ... E poi, si torna a parlare di. Ieri sera la sconfitta della Roma ha fatto male. 'L'arbitro Orsato ...- di multare la FA per 100mila euro per la mancanza di ordine e disciplina dentro e intorno allo stadio, per l'invasione del campo di gioco, per il lancio di oggetti e per il disturbo durante gli inni ...Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 17:36. L' Inghilterra giocherà la prossima partita casalinga nelle competizioni Uefa a porte chiuse. APPROFONDIMENTI IN NAZIONALE Abraham, in Ingh ...