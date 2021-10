Bollettino Covid di lunedì 18 ottobre | 44 morti e 1 597 casi in più | tasso di positività allo 0 | 72%

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - infoitinterno : Bollettino Covid 18 ottobre: 1.597 nuovi contagi, i decessi sono 44 - RobertoTom60 : » Pensa alla salute...: Covid oggi Italia, 1.597 contagi e 44 morti: bollettino 18 ottobre - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Covid Piemonte, 102 casi su quasi 44mila tamponi - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - I numeri della pandemia: il bollettino del 18 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Ildi domenica in Gran Bretagna registrava 45.150 contagi, il numero più alto da luglio ,... Da fine luglio il Paese è tornato alla vita pre, con scuole e uffici pieni, ma anche pub, ...in Italia, ildel 18 ottobre Il totale dei casi di- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.719.493 , di cui 131.585 morti e 4.511.545 dimessi e guariti, 2.756 ...A livello nazionale accertati oggi 1.597 nuovi positivi E' di un nuovo positivi la crescita del Coronavirus in provincia di Pavia. Lo riporta il bollettino della Protezione civile di oggi lunedì 18 ...Il bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute attesta 1.597 nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia e 44 decessi (di cui 7 derivano dai conteggi dei giorni precedenti). I test ef ...